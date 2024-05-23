Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finaline 7 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finaline 7 değişiklikle çıktı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finaline 7 değişiklikle çıktı

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde son maça göre kadroda 7 değişiklik yaptı. Trabzonspor ise kadroda değişiklik yapmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da finali izledi.

23.05.2024 21:08
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta son maça göre kadroda 7 değişiklik yapıldı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ernest Muçi ve Jackson Muleka ilk 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının başlangıç kadrosuna göre 7 değişikliğe gitti. Topraktepe, bu mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin, Cenk, Rashica, Oxlade-Chamberlain, Demir Ege ve Semih'i yedeğe çekti, Tayyip Talha Sanuç ise kadroya dahil edilmedi.

Serdar Topraktepe, Trabzonspor karşısında bu oyuncuların yerine Mert, Necip, Masuaku, Salih, Gedson Fernandes, Ghezzal ve Muçi'yi ilk 11'de tercih etti.

Trabzonspor'da kadro değişmedi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oynadıkları son maça göre kadroda değişiklik yapmadı.

Deneyimli teknik adam, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ini değiştirmedi. Bordo-mavili ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Thomas Meunier, Stefano Denswil, Batista Mendy, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Edin Visca, Enis Bardhi, Taxiarchis Fountas ve Paul Onuachu ilk 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Umut Bozok, Trezeguet, Kerem Şen, Nicolas Pepe, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk ve Mislav Orsic yer aldı.

Bakan Bak da finali izledi

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Bakan Bak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile izledi.

Türkiye Kupası finali öncesinde Sefo ve Norm Ender sahne aldı. Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı "Parla" şarkısını seslendirdi. Norm Ender, ayrıca İstiklal Marşı'nı da okudu.

Şehitler için saygı duruşu yapıldı

Karşılaşma öncesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Her iki takımın oyuncuları, sahaya "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartıyla çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finaline 7 değişiklikle çıktı - Son Dakika

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