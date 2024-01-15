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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u ağırlayacak. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Beşiktaş'ta 7 futbolcu eksik olacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Eyüpspor\'u konuk edecek
15.01.2024 - 09:49,  Güncelleme: 09:55
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Eyüpspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele edecek. Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atlamıştı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

Kaynak: AA
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