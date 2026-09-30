Beşiktaş'a iki büyük müjde birden

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Beşiktaş'a yıldız oyuncuları Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'dan iyi haber geldi. Tedavisi devam eden iki oyuncunun da durumlarının iyiye gittiği belirtildi. Yıldız isimlerin Kocaelispor maçında forma giymesi bekleniyor.
Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard’dan teknik ekibin yüzünü güldüren haberler geldi.
VLAHOVIC TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçlarında kadroda yer alamayan Dusan Vlahovic, milli arada İstanbul'da kalarak özel bir çalışma programı uyguladı. Sağlık ekibinin gözetiminde bireysel antrenmanlarını sürdüren Sırp golcünün durumunun hızla iyiye gittiği bildirildi. Hafta sonu takımla antrenmanlara katılması planlanan Vlahovic'in, idmanlarda bir sorun yaşamaması halinde Kocaelispor mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.
TROSSARD DA HAZIR HALE GELİYOR
Siyah-beyazlılara bir diğer sevindirici haber ise Belçika Milli Takımı kampında bulunan Leandro Trossard'dan geldi. Uluslar Ligi'ndeki son iki karşılaşmada riske edilmeyerek süre verilmeyen deneyimli oyuncunun sağlık durumunun düzeldiği belirtildi. Trossard'ın Kocaelispor karşılaşmasına kadar tam anlamıyla hazır hale gelmesi öngörülüyor.
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