Beşiktaş'ın yıldızı Vlahovic'e Sırbistan'da büyük tepki - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yıldızı Vlahovic'e Sırbistan'da büyük tepki

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Beşiktaş\'ın yıldızı Vlahovic\'e Sırbistan\'da büyük tepki
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Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic'in kişisel nedenlerle Sırbistan Milli Takımı'na katılmayacağını bildirmesi ülkesinde tartışma yarattı. Teknik direktör Veljko Paunovic'in basın toplantısındaki açıklamalarının ardından Sırp taraftarlar, milli takım kampına katılmayan Vlahovic'i sert sözlerle eleştirdi. Özellikle 40 yaşındaki Luka Modric üzerinden yapılan karşılaştırmalar dikkat çekti.

Beşiktaş formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nda yaşanan tartışmanın merkezine yerleşti. UEFA Uluslar Ligi'nde 13 Kasım'da Almanya ile karşılaşacak Sırbistan'da teknik direktör Veljko Paunovic, yıldız golcünün kişisel bir sorunu nedeniyle milli takım kampına katılamayacağını açıkladı. Paunovic'in kullandığı ifadeler, Vlahovic'in milli takıma bağlılığının sorgulanmasına yol açtı.

PAUNOVIC'İN SÖZLERİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, düzenlediği basın toplantısında Vlahovic'in kendisine kişisel bir durumunu çözmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Deneyimli teknik adam, futbolcunun özel hayatına ilişkin ayrıntı vermekten kaçınırken, yıldız golcünün yokluğunu diğer oyuncular için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Paunovic, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bana halletmesi gereken kişisel bir durumu olduğunu söyledi. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu. Açıkçası onun adına konuşmam doğru olmaz; bu soruya cevap vermeye hazır olup olmadığını gidip doğrudan kendisine sormalısınız. Vlahovic'in yokluğu bizim için saha içinde elbette bir kayıp; ancak bu durum diğer oyuncuların milli formaya olan hazırlıklarını, sadakatlerini ve bağlılıklarını kanıtlamaları adına önemli bir fırsattır."

"40 YAŞINDAKİ MODRIC BİLE GELİYOR"

Paunovic'in açıklamalarının ardından Sırbistan'da Vlahovic'e yönelik eleştiriler arttı. Bazı taraftarlar, yıldız futbolcunun milli takım davetlerine yeterince önem vermediğini savunurken, Hırvatistan'ın deneyimli futbolcusu Luka Modric ile karşılaştırmalar yaptı.

Bir taraftar, "40 yaşındaki Modric, milli takım kampını bir kez bile kaçırmadı. Ama Dusan, milli takım için oynaması gerektiğinde kasık bölgesinde hep bir sorun yaşıyor ya da özel bir bahane buluyor..." ifadelerini kullandı.

Bir başka taraftar ise "Artık herkes gerçeklerin farkına varmalı. Milli formayı taşımak istemeyen biri bir daha asla kadroya çağrılmamalı" diyerek tepkisini dile getirdi. Vlahovic'in milli takımda forma giymek istemediğini düşünen bazı taraftarlar da yıldız futbolcunun kararını eleştirdi.

BEŞİKTAŞ'TA 14 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan 26 yaşındaki Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 14 resmi karşılaşmada 9 gol ve 1 asist kaydetti. Toplam 10 gole doğrudan katkıda bulunan Sırp santrfor, kulüp takımındaki başarılı performansına rağmen milli takım kararı nedeniyle ülkesinde eleştirilerin hedefi oldu.

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Dusan VlahovicMilli TakımSırbistanBeşiktaşSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Doğan TEMEL Doğan TEMEL:
    Zorunda mı kardeşim? Oyuncunun kariyeri, sağlığı ve fizik durumu önemli kendi açısından. Daha yeni sakatlıktan çıkmış, üç günde bir maça çıkıyor tabii kendini düşünecek! 0 0
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