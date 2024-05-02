Beşiktaşlı Al-Musrati\'ye 2 maç men cezası

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

Kurulun Beşiktaş'a 732 bin, Galatasaray'a 500 bin, MKE Ankaragücü'ne 380 bin, Fenerbahçe ve Siltaş Yapı Pendikspor'a da 112'şer bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

MKE Ankaragücü oyuncusu Atakan Çankaya'ya da 39 bin lira ceza verildiği belirtildi.