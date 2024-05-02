Beşiktaşlı Al-Musrati'ye 2 maç men cezası - Son Dakika
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Beşiktaşlı Al-Musrati'ye 2 maç men cezası

Beşiktaşlı Al-Musrati\'ye 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası verdi. Ayrıca, Beşiktaş'a 732 bin lira, Galatasaray'a 500 bin lira, MKE Ankaragücü'ne 380 bin lira, Fenerbahçe ve Siltaş Yapı Pendikspor'a da 112'şer bin lira para cezası uygulandı. MKE Ankaragücü oyuncusu Atakan Çankaya'ya ise 39 bin lira ceza verildi.

02.05.2024 18:05
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

Kurulun Beşiktaş'a 732 bin, Galatasaray'a 500 bin, MKE Ankaragücü'ne 380 bin, Fenerbahçe ve Siltaş Yapı Pendikspor'a da 112'şer bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

MKE Ankaragücü oyuncusu Atakan Çankaya'ya da 39 bin lira ceza verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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