Beşiktaşlı Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaşlı Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı

Son Güncelleme: 11.08.2023 16:43

Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Berkay Vardar, Şenol Güneş'in planları içerisinde yer almayınca FC Sheriff'e kiralandı. Vardar, Beşiktaş altyapısında yetişmiş ve A takıma yükseldiği 2022 yılından bu yana 51 maçta forma giymiş ve 5 gol-1 asistlik performans sergilemiştir.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in planları içerisinde yer almayan 20 yaşındaki orta saha Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı.

1 SENE SHERIFF FORMASI GİYECEK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü'ne geçici transfer olmuştur." ifadelerini kullandı.

51 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş altyapısında yetişen Berkay Vardar, 2022 yılında A Takım'a yükselmişti. Genç yıldız, siyah-beyazlılarda her yaş kategorisinde toplam 51 maçta forma giydi ve 5 gol-1 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR
500
Ülke puanında müthiş sıçrama! Şampiyonlar Ligi artık hayal değil Ülke puanında müthiş sıçrama! Şampiyonlar Ligi artık hayal değil

FC Sheriff, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:33 Basra sıcakları geliyor! Meteoloji 4 ilimizi özellikle uyardı
17:28 Eyyam-ı Bahur'un ardından Basra sıcakları geliyor! Meteoloji 4 ilimizi özellikle uyardı
17:11 Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda Zaniolo yer almadı
17:05 Transfer mi oluyor! Zaniolo, Kayserispor kadrosuna alınmadı
16:39 Son Dakika: 2024-2025 sezonunda Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2, Konferans Ligi'nde ise 1 takımla temsil edilecek
16:35 Bir garip olay! Kıskançlık krizine giren eski sevgili, evdeki tamirciyi bıçakladı
16:32 Son Dakika: TFF, Şampiyonlar Ligi müjdesini verdi! 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya 5 takım göndereceğiz
16:34 CHP'li Başarır'dan Tamer Karadağlı tepkisi: Sarayı çok seviyor, birden döndü
16:28 Beşiktaşlı Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı
16:26 Kıskançlık krizine giren eski sevgili, evdeki tamirciyi bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2023 17:46:22. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaşlı Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement