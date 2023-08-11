Beşiktaşlı Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in planları içerisinde yer almayan 20 yaşındaki orta saha Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı.

1 SENE SHERIFF FORMASI GİYECEK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-24 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü'ne geçici transfer olmuştur." ifadelerini kullandı.

51 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş altyapısında yetişen Berkay Vardar, 2022 yılında A Takım'a yükselmişti. Genç yıldız, siyah-beyazlılarda her yaş kategorisinde toplam 51 maçta forma giydi ve 5 gol-1 asistlik performans gösterdi.