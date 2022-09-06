Josef de Souza, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaşlı Josef de Souza , Ankaragücü maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle ev sahibin ekibin PFDK'ya sevkine karar verildi.

Kaynak: DHA

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