Beşiktaşlı kadın ve çocuk taraftarlardan Başakşehir maçına yoğun ilgi - Son Dakika
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Beşiktaşlı kadın ve çocuk taraftarlardan Başakşehir maçına yoğun ilgi

06.03.2022 12:07

- Beşiktaşlı kadın ve çocuk taraftarlardan Başakşehir maçına yoğun ilgi Beşiktaş'ın, yarın akşam oynayacağı Medipol Başakşehir maçının kadın ve çocuk taraftarlara ücretsiz olacağının açıklanmasından sonra siyah-beyazlı taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterildi.

- Beşiktaşlı kadın ve çocuk taraftarlardan Başakşehir maçına yoğun ilgi

İSTANBUL - Beşiktaş'ın, yarın akşam oynayacağı Medipol Başakşehir maçının kadın ve çocuk taraftarlara ücretsiz olacağının açıklanmasından sonra siyah-beyazlı taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterildi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında yarın saat 20.00'de Başakşehir ile karşılaşacak. Oynanacak maçın kadın taraftarlar ve 7-12 yaş arası çocukların ücretsiz izleyebilecekleri açıklandı. Kadın ve çocuk taraftarlar, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Vodafone Park bilet satış gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Beşiktaş'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, maçta tribünde yer almaları için davette bulunduğu açıklamada şu ifadelere verildi:

"Kadın taraftarlarımızla yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile oynayacağı müsabakayı ücretsiz olarak seyredebileceklerdir. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadın ve çocuk taraftarlarımızı Vodafone Park tribünlerine davet ediyoruz. Kadın taraftarlarımız, ücretsiz biletlerini yarın (6 Mart) 11.00 ile 18.00, 7 Mart Pazartesi günü ise 10.00 -21.00 saatleri arasında Vodafone Park bilet satış gişesinden temin edebilirler. Ücretsiz bilet almak isteyen kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir. 0-6 yaş arası çocuklar, stadyuma ücretsiz olarak giriş yapabilir."

Beşiktaşlı kadın ve çocuk taraftarlardan Başakşehir maçına yoğun ilgi
Beşiktaşlı kadın ve çocuk taraftarlardan Başakşehir maçına yoğun ilgi
Beşiktaşlı kadın ve çocuk taraftarlardan Başakşehir maçına yoğun ilgi

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Vodafone Park, Başakşehir, Beşiktaş, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaşlı kadın ve çocuk taraftarlardan Başakşehir maçına yoğun ilgi - Son Dakika


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