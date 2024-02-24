Beşiktaşlı Kerem Konan: İnanılmaz gururluyum, heyecanlıyım

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Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a seçilen Beşiktaş'ın 19 yaşındaki basketbolcusu Kerem Kuthan Konan, "İnanılmaz gururluyum, heyecanlıyım. İnşallah daha sonraki senelerde bu formayı taşıyarak ülkemi gururlandırırım" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Beşiktaş'ın 2004 doğumlu basketbolcusu Kerem Kuthan Konan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine duyguları, düşünceleri ve kariyer hedeflerine dair özel açıklamalarda bulundu.

"İnanılmaz gururluyum, heyecanlıyım"

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edildiği için çok gururlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Kerem Konan, "İlk defa A Milli'ye seçildim. İnanılmaz gururluyum, heyecanlıyım. İnşallah daha sonraki senelerde bu formayı taşıyarak ülkemi gururlandırırım. Daha fazla bu formayı giymek istiyorum. Bu bir ilk. İnşallah dahası gelir" ifadelerini kullandı.

"Takımdaki tecrübeli isimlerden çok şey öğreniyorum"

Takımın en genç ismi olan 19 yaşındaki oyuncu, 'Diğer tecrübeli oyuncuların sana yaklaşımı nasıl oldu?' sorusuna, "Hepsi gerçekten inanılmaz karakterliler. Hepsinden çok şey öğreniyorum. Bana çok yardımcı oluyorlar. Önceden de tanıdığım bir sürü ağabeyim var. Onlarla beraber çalışmak, onlarla antrenman yapmak inanılmaz bir duygu" diye cevap verdi.

"Hedefim; Beşiktaş'tan NBA'e gitmek"

Kariyer hedefinin NBA'de forma giymek olduğunu aktaran genç basketbolcu, "Hedefim; Beşiktaş'tan NBA'e gitmek. Bu sezon değil, seneye belki draftlara katılmak olabilir. Şu an daha çok çalışmam gereken şey var, çok fazla eksiğim var. İnşallah bunları kapatıp ben de seneye şansımı denemek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kerem Konan, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak İzlanda maçı ile ilgili de taraftarlara çağrıda bulunarak, "Bizim için çok önemli bir maç. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Onları Sinan Erdem'e çağırıyorum. Onları bekliyoruz ve desteklerine gerçekten çok ihtiyacımız var" dedi. - İSTANBUL