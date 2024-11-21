Beşiktaşlı Muçi'nin Sakatlığı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaşlı Muçi'nin Sakatlığı Açıklandı

Geniş Video İzle

Ernest Muçi'nin sol uyluk adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi, tedavisi başlatıldı.

21.11.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü, UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta oynanan Arnavutluk- Ukrayna maçında sakatlanan Ernest Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ernest Muçi'nin sakatlığına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi'nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Beşiktaşlı Muçi\'nin Sakatlığı Açıklandı
Kaynak: AA

Beşiktaş, Ukrayna, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Muçi'nin Sakatlığı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında yakalama kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında yakalama kararı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:39 İzmir’de ihbara giden polislere silahlı saldırı İzmir'de ihbara giden polislere silahlı saldırı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:30 Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
20:48 Wanda Nara, Icardi’yi taciz etti Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti
20:37 Çanakkale’de patlamamış 50 top mermisi bulundu Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu
20:32 İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 15:10:20. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaşlı Muçi'nin Sakatlığı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.