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Beşiktaşlı Oxlade-Chamberlain'in sakatlığı açıklandı

Beşiktaş, Alanya maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaşlı Oxlade-Chamberlain\'in sakatlığı açıklandı
22.12.2023 - 12:51,
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Beşiktaş, Alanya maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in, yluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Kaynak: DHA
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