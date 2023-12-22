Beşiktaşlı Oxlade-Chamberlain\'in sakatlığı açıklandı

Beşiktaş, Alanya maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in, yluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."