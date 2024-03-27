Beşiktaşlı Oxlade-Chamberlain Sakatlığını Atlattı

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, bireysel çalışmalara başladı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.
2023 Aralık'ta sol uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Chamberlain, bireysel çalışmalara başladı.
Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık müsabakası yapacak.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.
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Galatasaray, sosyal medyaya sızdırılan ve daha sonra TFF tarafından tamamı yayınlanan hakem toplantısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, ünlü gazeteci Fatih Portakal'a programda sadece Galatasaray kısmını yayınlamasından ötürü tepki gösterip, resmi işlem başlatıldığını duyurdu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta müsabakasında Fethiyespor, konuk olduğu Belediye Derincespor'a 4-1 mağlup oldu. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, maç sonrası açıklama yaparak takımın Amedspor maçına hazırlandığını belirtti.
Pendik'te mahalle muhtarının ve muhtar adayının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahibi ve sürücülerine 'izinsiz çakar tertibatı kullanmak' suçundan para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda araç sürücülerine ve araç sahibine toplamda 25 bin 756 TL cezai işlem uygulandı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maçlar yaparak hazırlıklarını tamamladı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in Beşiktaş ve Fenerbahçe spor klüplerini hedef almasına tepkiler devam ediyor. Beşiktaş da AKP'li Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Isaac Donkor antrenmana katılmadı. Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün ligden çekilme ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu. Üç seçenek üzerinde durduklarını ifade eden Koç, bu seçeneklerin alt lige inmek, futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak olduğunu söyledi. Kesin kararın kongrede netleşeceğini belirten Koç, ''Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık'' dedi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 77-67 mağlup etti. Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 29 Mart Cuma günü Mersin'de oynanacak.
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