Beşiktaşlı Oxlade-Chamberlain Sakatlığını Atlattı

Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün ligden çekilme ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu. Üç seçenek üzerinde durduklarını ifade eden Koç, bu seçeneklerin alt lige inmek, futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak olduğunu söyledi. Kesin kararın kongrede netleşeceğini belirten Koç, ''Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık'' dedi.