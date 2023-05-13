Beşiktaşlı topçu alelacele hastaneye kaldırıldı! - Son Dakika
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Beşiktaşlı topçu alelacele hastaneye kaldırıldı!

13.05.2023 22:30

Beşiktaş'ın depremzedelere destek için Sabah FC ile oynadığı dostluk maçının ardından başarılı futbolcu Onur Bulut'un tansiyonu düştü. Milli futbolcu apar topar hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan Onur'un tedbir amaçlı olarak 1 gün sonra İstanbul'a dönebileceği bildirildi.

Depremzede çocuklar için başlatılan, 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında oynanan özel maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Onur Bulut hastaneye kaldırıldı.

YARIN İSTANBUL'A DÖNECEK

Milli futbolcu Onur Bulut, kontrol amaçlı Bakü'de kalırken bu gece veya yarın sabah İstanbul'a gelecek. 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye takımdan ayrı olarak dönecek.

DURUMU İYİ

Türkiye'ye takımdan ayrı olarak dönecek olan başarılı futbolcunun ayrıca sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

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Onur Bulut, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı topçu alelacele hastaneye kaldırıldı! - Son Dakika


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