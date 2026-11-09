Beşiktaşlı Vlahovic, özel durumu nedeniyle Sırbistan Milli Takımı davetini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaşlı Vlahovic, özel durumu nedeniyle Sırbistan Milli Takımı davetini reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaşlı Vlahovic, özel durumu nedeniyle Sırbistan Milli Takımı davetini reddetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, çözmesi gereken özel bir durumu gerekçe göstererek Sırbistan Milli Takımı'ndan gelen daveti reddetti. Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic'in açıklamasına göre Vlahovic, çalışmalarına İstanbul'da Beşiktaş ile devam edecek.

BEŞİKTAŞ'IN golcü oyuncusu Dusan Vlahovic özel durumunu gerekçe göstererek Sırbistan Milli Takımı'na gitmeyecek.

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in çözmesi gereken özel bir durumu olduğunu ve milli takımdan gelen daveti geri çevirdiğini açıkladı. Vlahovic, çalışmalarına İstanbul'da Beşiktaş ile birlikte devam edecek.

Kaynak: DHA
Dusan VlahovicMilli TakımSırbistanBeşiktaşİstanbulSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Bakan Işıkhan’dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı
16:55
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:41
Emre Belözoğlu’ndan Lukaku’ya son şans Ya oyna ya git
Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:25
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
16:07
Suçlamalar vahim Mustafa Sarıgül’ün dosyası Ankara’ya gönderildi
Suçlamalar vahim! Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
15:48
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:17:41. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaşlı Vlahovic, özel durumu nedeniyle Sırbistan Milli Takımı davetini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android