Beşiktaşlı Vlahovic, özel durumu nedeniyle Sırbistan Milli Takımı davetini reddetti

Beşiktaşlı Vlahovic, özel durumu nedeniyle Sırbistan Milli Takımı davetini reddettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, çözmesi gereken özel bir durumu gerekçe göstererek Sırbistan Milli Takımı'ndan gelen daveti reddetti. Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic'in açıklamasına göre Vlahovic, çalışmalarına İstanbul'da Beşiktaş ile devam edecek.
BEŞİKTAŞ'IN golcü oyuncusu Dusan Vlahovic özel durumunu gerekçe göstererek Sırbistan Milli Takımı'na gitmeyecek.
Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in çözmesi gereken özel bir durumu olduğunu ve milli takımdan gelen daveti geri çevirdiğini açıkladı. Vlahovic, çalışmalarına İstanbul'da Beşiktaş ile birlikte devam edecek.
Kaynak: DHA
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