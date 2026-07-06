Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Beşiktaş\'ta Nübel transferi bitti
06.07.2026 17:55
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Beşiktaş ve Bayern Münih, Alexander Nübel transferi için anlaştı. Alman kalecinin transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Alman kaleci Alexander Nübel transferinde mutlu sona ulaştı. 

İKİ TAKIM ANLAŞMAYA VARDI 

A Spor'un aktardığı habere göre; Transferde kapıyı 20 milyon Euro'dan açan Bayern Münih, Beşiktaş’ın yaptığı 8 milyon Euro'luk ilk teklifi geri çevirmişti. Bu transferden geri adım atmayan siyah-beyazlı yönetimin gerçekleştirdiği sıkı pazarlıklar sonucunda Bayern Münih'i ikna etmeyi başardığı ve kulüpler düzeyinde el sıkışıldığı belirtildi. 

YILLIK 6 MİLYON MAAŞ

Alman kulübüyle pürüzleri gideren Beşiktaş, oyuncu tarafıyla daha önce yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşmıştı. Bayern Münih'ten net 5.5 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki başarılı eldiven, Beşiktaş’ın yıllık 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" diyerek transfer sürecinin hızlanmasında aktif bir rol oynadı.

Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

EN KISA SÜREDE İMZALAR ATILACAK

Resmi prosedürleri ve son detayları tamamlamak üzere olan siyah-beyazlı kurmaylar, kontratları en kısa sürede imzalatarak tecrübeli kaleciyi UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Midtjylland karşılaşmasında sahaya sürmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart formasıyla tamamlayan 27 yaşındaki file bekçisi, takımıyla çıktığı 46 resmi maçta kalesinde 69 gol gördü ve maç başına 1.4 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.

Bayern Münih, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti - Son Dakika

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