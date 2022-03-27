Besni Kızilin'de tarih, doğa ve spor bir arada - Son Dakika

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- Besni Kızilin'de tarih, doğa ve spor bir arada

Kızilin'de ilk kez düzenlenen rafting turnuvasında tarihi köprünün altından rafting sporcuları geçti

Davul zurna eşliğinde halaylarla turnuva başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan tarihi mağaraların arasından, 1800 yıllık Kızılin Köprüsü'nün üzerinde bulunduğu Göksu Çayı üzerinde ilk rafting turnuvası düzenlendi.

Roma döneminde yapılan en az 1800 yıllık Kızılin Köprüsü'nün üzerine kurulduğu Göksu Çayı ilk rafting turnuvasına ev sahipliği yaptı. Tarihi mağaraların arasından akan Göksu Çayı'nda rafting yapan sporcular hem tarihi gezinti ile sporu birlikte yaşadı. Doğa sporlarının son yıllarda ilgi odağı olması ve Kızılin Köprüsü'nün turizme kazandırılması nedeniyle geçtiğimiz günlerde botlar suya indirilmiş ve deneme yapılmıştı.

Turnuva, Besni Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Rafting Federasyonu tarafından düzenlendi. Besni kurumlar arası yarışmalara 16 kurum katıldı. Kurum personellerinin yarıştığı ve 4 etapta yapılan yarışmalar davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla başladı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı da turnuvayı izledi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, doğa sporlarının son yıllarda en çok tercih edilen spor olduğuna dikkat çekerek, 600 milyar Dolarlık bir ekonomiyi barındırdığını söyledi. Yardımcı, "Besni'de çok mükemmel bir alanı gezdik. Göksu Nehri ile Fırat Nehri'nin birleşim alanını mükemmel bir şekilde seyrettik ve burada ilk defa rafting yaptık. Burada raftingin devamını getireceğiz, çünkü biz alanları çok beğendik. Biz burada ilerleyen günlerde okul sporları yarışı yapacağız. Seneye bir Türkiye Şampiyonası, bir de 3-4 ili kapsayan Fırat Uluslararası Maratonunu hedefliyoruz. Buranın turizm potansiyelini, turizm amaçlı sportif potansiyelini dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Son yıllarda yapılan incelemelerde deniz, kum, güneş turizmi oranının büyüme oranı yüzde 1, doğa sporları yüzde 6 olduğu görülüyor. 600 milyar Dolarlık bir ekonomi askıda duruyor. İtalya, Fransa, Türkiye yarışıyor. En iyi lokasyon Türkiye, Türkiye lokasyonlarının da bir tane Adıyaman Besni ve bu havza olabilir" dedi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise, Adıyaman ile Şanlıurfa'nın birleştiği Kızılin'de eşsiz bir doğa, eşsiz bir zenginlik olduğunu belirterek, "Hedefimiz doğa zenginliğini, bu cennet mekanı tüm Türkiye'ye ve Dünyaya tanıtabilmek. Biz bu sporu hem bölgemize tanıtmak istiyoruz hem de Kızılin'i, Göksu Çayını raftingin merkezi haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, spor turizmi ile tarihi ve turistik yerleri tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "Su spor organizasyonlarını ilimizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Rafting sporu inanılmaz derecede, eğlenceli, heyecanlı ve bir o kadarda güzel. Özellikle 13-15 Nisan tarihinde ilimizde ilk defa Raftingde Okul Sporları Programı düzenlenecek" dedi.

Yarışmaya katılan yarışmacılar ise rafting sporunu ilk kez yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yarışmalarda 112 acil servis ve AFAD ekipleri hazır bulundu.

M.S. 2. Yüzyıl'da Göksu Çayı üzerine Roma döneminde yapılan 1800 yıllık tarihi Kızılin Köprüsü, orta kemer uzunluğu 32 metre, genişliği 7,5 metre, toplam uzunluğu 150 metre ve 3 kemerden oluşuyor.