Beykoz Belediyespor, Rize\'yi Yendi

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı 6. haftasında Beykoz Belediyespor, sahasında Rize Belediyespor'u 41-36 yendi.
Haldun Alagaş Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 24-16 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Beykoz Belediyespor, salondan 41-36 galip ayrıldı.
