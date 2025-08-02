Beyza Çetinkaya'dan Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Kick boksta birçok kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Beyza Çetinkaya, gençler dünya şampiyonu Melisa Kafali ile yaptığı antrenmanlarla dünya şampiyonu olmak için hazırlanıyor.

İzmir'de yaşayan 20 yaşındaki Beyza Çetinkaya, Türkiye şampiyonluğu gururu yaşadığı spora 5 yıl önce, ailesinin yönlendirmesiyle başladı.

Genç sporcu, geçen sürede katıldığı pek çok organizasyonda dereceler kazandı. Uluslararası başarıları da olan Beyza Çetinkaya, bu yıl Antalya ve İzmir'deki Türkiye şampiyonalarında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Beyza Çetinkaya, hedefini yükselterek dünya şampiyonluğuna odaklandı. Sporcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kasım ayında yapılacak Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası için milli takım antrenörü İbrahim Yunus Kurt ile antrenmanlarını sürdürüyor. Beyza Çetinkaya'nın antrenman partnerliğini ise geçen yılki Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Melisa Kafali yapıyor.

"Şampiyonluklar elde etmek istiyorum"

Beyza Çetinkaya, AA muhabirine gençlerde 5 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğünü bulunduğunu söyledi.

Bu yıl büyükler kategorisinde 2 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak milli takıma seçildiğini anlatan Beyza Çetinkaya, "İlk hedefim bu sene dünya şampiyonu olmak. Seneye de Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Bir sene dünya şampiyonluğu bir sene Avrupa şampiyonası oluyor. Uzun süre bu şekilde şampiyonluklar elde etmek istiyorum." dedi.

Melisa Kafali'yle birlikte çalışmalarına değinen Beyza Çetinkaya, "Birlikte hazırlanmaya devam edeceğiz. Partnerim dünya şampiyonu olduğu için ben de çok gururluyum. İnşallah bu sene ben de dünya şampiyonluğunu salonumuza ikinci kez getiririm." ifadelerini kullandı.

Melisa Kafali ise Beyza'nın elinden geleni yaptığını dile getirerek, ülkesine şampiyon olarak döneceğine inandığını kaydetti.

"Bir sporcu iyiyse diğerini de yukarı çıkarır"

Milli takım antrenörü İbrahim Yunus Kurt da 1 dünya şampiyonu sporcusu olduğunu, bu yıl da 1 dünya şampiyonu daha çıkarmak istediklerini belirtti.

Melisa ve Beyza'nın birlikte çalışmasının kendileri için önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Kurt, şunları söyledi:

"Türkiye'deki birçok kadın sporcuya göre çok güçlüler. Antrenmanları erkek sporcularla aynı düzeyde. Kiloları yakın ve birbirlerine antrenman partneri oluyorlar. Bir sporcu iyiyse diğerini de yukarı çıkarır. İkisi de başarılı olduğu için hep daha iyisini yapma hırsı oluyor."