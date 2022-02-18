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Bilardo: 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası - Son Dakika

Bilardo: 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası

18.02.2022 21:47
Bilardo: 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası

3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finale yükseldi.

3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finale yükseldi.

Ankara Gölbaşı Bilardo Federasyonu tesisinde 14 ülkeden 21 takım ve 42 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Tayfun Taşdemir-Lütfi Çenet'ten kurulu milli takım, yarın yarı finalde İsveç ile mücadele edecek.

Tayfun Taşdemir, İsveç'ten Blomdahl Torbjörn, Lütfi Çenet de aynı ülkeden rakibi Michel Nilsson ile karşılaşacak.

Can Çapak-Turgay Orak ikilisi ise çeyrek finalde elendi.

Şampiyona, yarın final mücadelelerinin ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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Türkiye, Bilardo, İsveç, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bilardo: 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası - Son Dakika Spor


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