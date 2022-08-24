Gerektiğinde kendilerini savunmak düşüncesi bu spora yönlendirdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki yaşayan 17 yaşlarında iki lise öğrencileri Sude Yalnıç ve Sena Keleş, bir süre önce başladıkları kick boks sporunda her geçen gün kendilerini biraz daha geliştirirken, bu spora başlamada kadına taciz ve şiddet olayları ile ilgili çıkan haberlerden etkilendiklerini anlattılar.

Bozüyük ilçesinde, Uzakdoğu sporu olan ve belirli kurallar çerçevesinde tekme, yumruk ve diz tekniklerinin kullanıldığı savunma ve saldırı sporu olarak bilinen kick boksa bayanlarda ilgi gösteriyor. 17 yaşlarında iki lise öğrencisi Sude Yalnıç ve Sena Keleş adlı 2 arkadaş, kadına taciz ve şiddet haberlerinden etkilenerek kick boksa başladılar. İkili spor salonunda yaptıkları antrenmanlar ile kendilerini her geçen gün geliştiriyorlar.

"Bu spora yönelmem çocukken kadına taciz ve şiddet olayları ile ilgili çıkan haberler beni çok etkiledi"

Kick boks sporunun hayatına çok şeylerin kattığını belirten Sude Yalnıç, müsabakalara katılarak Türkiye ve Dünya şampiyonası olmayı hedeflediğini söyledi. Çocuk yaşlarında haberlerde gördüğü taciz ve kadınlara şiddet olaylarının kendisini çok etkilediğini anlatan Yanlıç, "Çocukken kadına taciz ve şiddet olayları ile ilgili çıkan haberler beni çok etkiledi. Birkaç yıl sonrada mahallede gördüğüm kadına şiddet olayı beni çok etkilemişti ve bu yüzden bu spora başladım. Ailem çok olumlu karşıladı. Benim kararlarımı destekleyen bir aile olduğu için çok bir sıkıntı yaşamadım. Çevremdekilerden de olumlu tepkiler aldım. Özellikle kadın olarak bu sporu seçmem güzel tepkiler oldu. Hedefim Türkiye ve Dünya şampiyonu olmak. Bu spor hayatıma çok şeyler kattı. Sosyal hayatıma da etkiler yaptı. Ben bu spora okula giderken başlamıştım ve derslerimde çok güzel olumlar sonuçlar oldu" dedi.

" Amerikan güreşleri izledim onun yanı sıra filmleri izledim, filmlerdeki hareketler çok ilgimi çekti"

Filmlerindeki dövüş hareketlerinden dolayı bu spora ilgi duyduğunu ifade eden Sena Keleş ise şöyle konuştu;

"İlk önce Amerikan güreşleri izledim, onun yanı sıra filmleri izledim. Filmlerdeki hareketler çok ilgimi çekti. Ayrıca son zamanlarda kadına şiddet olayı arttıkça bu spora ilgim ve alakam daha da arttı. Kendimde savunma gereği duydum. Aileme söylediğimde hiç kötü tepki almadım. Daha çok desteklediler. Çevremdeki herkesten olumlu tepkiler aldım. Öncelikle hayata karşı özgüvenim ve motivasyonum arttı. Bunun yanı sıra daha hızlı düşünme ve reflekslerim gelişti. Bayanların ilgi ve alakaları varsa mutlaka katılmalarına öneririm" dedi.

"Kızlarım ilk geldikleri zaman gözlerinde bir ışıltı gördüm"

İki kız öğrencinin bu spora karşı çok istekli olduğunu aktaran Kick Boks Antrenörü Naci Mercan da, "Uzun senelerdir antrenörlük yapıyorum. O yüzden bir çocuğun bu işi severek mi veya iş olsun diye mi geldiğini yüzünden anlayabiliyoruz. Kızlarım ilk geldikleri zaman gözlerinde bir ışıltı gördüm. Bunları gerçekten yapma isteklerini de fark ettim. Benim de zaten eğitmen olarak böyle hırslı gelenlere ayrı bir zaafım var. Bunları aldım ve değerlendirdim. Gerçekten başarılı oldular. İlk maçlarında istedikleri performansı elde ettiler" diye konuştu. - BİLECİK