Bilecik Kolej Kız Spor, İlk Maçını Kazandı

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Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü Antrenörünü Ozan Çağrı Gül, hafta sonu oynanan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor deplasmanından ikinci yarı buldukları 5 golle maçı 5-3 kazandıklarını ve lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 12. Grupta yer alan Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, ligin ilk maçında geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor ile karşı karşıya geldi. Osmangazi Semt Sahası'nda oynana müsabakanın ilk yarısında fırtına gibi başlayan ev sahibi Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor, 7'inci dakika Esma Nur Çelik, 38'inci dakika Hacer Akbaş ve 42'inci dakika Esma Nur Çelik kendisinin ikinci takımın 3'üncü golünü kaybetti. İlk yarı ev sahibi Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor'un 3-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

İkinci yarı 5 gol kaybetti

Maçın ikinci yarısında da Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü fırtına gibi başladı. Adeta tek kale oynanan çapın 55'inci dakikasında Eflin Şerefoğlu, 65'inci dakikasında Ezgi Tanem Keskinsoy,70, 80 ve 85'inci dakikalarda Senanur Türkyılmaz'ın attığı gollerle durum bir anda 5-3'e geçti. Maç bu skorla sonuçlanırken, alan Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü hanesine 3 puanı yazdırdı. Ligin ilk haftasında gruptaki diğer müsabakada Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik kendi evinde 1922 Dumlupınar Spor'a 15-1 yenildi. Çamlıca Gençlik ve Spor ilk haftayı BAY geçti.

"Ligin en geç takımlarından birisiyiz"

Maçın değerlendirmesini yapan Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü Antrenörünü Ozan Çağrı Gül, ligin en genç takımlarından biri olduklarını söyleyerek, "Kadınlar 3. Lig 12. Grupta yer alıyoruz. 5 takımlı ligin geçtiğimiz hafta sonu başladı. Bizde Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor deplasmanında ilk maçımıza çıktık. İlk yarı tutuk bir futbolla 3-0 geride tamamladık. Maçın ikinci yarısına fırtına gibi başlayarak arka arkaya 5 gol bulduk. İlk hafta 3 puan almak kızlarımızın motivasyonu için iyi oldu. Ligin ikinci haftasını BAY geçeceğiz. 3'üncü hafta kendi evimizde Kütahya temsilcisi 1922 Dumlupınar Spor'u konuk edeceğiz. İlk hafta alınan galibiyette tüm futbolcularımı kutlarım" dedi. - BİLECİK