Bilecik krosunda dereceye girenlere madalya verildi, yarışa yaklaşık 100 kişi katıldı

Bilecik'te düzenlenen kros müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Kros Tüm Kategoriler İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Yaklaşık 100 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Etkinlik, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 1 asayiş timi tarafından takip edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, öğretmenlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.