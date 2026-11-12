Bilecik krosunda dereceye girenlere madalya verildi, yarışa yaklaşık 100 kişi katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik krosunda dereceye girenlere madalya verildi, yarışa yaklaşık 100 kişi katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik krosunda dereceye girenlere madalya verildi, yarışa yaklaşık 100 kişi katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bilecik'te Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri kros müsabakaları tamamlandı. Yaklaşık 100 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi, etkinliği jandarmanın 1 asayiş timi takip etti.

Bilecik'te düzenlenen kros müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Kros Tüm Kategoriler İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Yaklaşık 100 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Etkinlik, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 1 asayiş timi tarafından takip edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, öğretmenlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerPelitözüBilecikAsayişEğitimSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi Koca refüjü tarlaya çevirdi, traktörle sürüp konteyner yerleştirdi
Orta Doğu’da savaş alarmı İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi
Denizli’de acı olay Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu
Merkez Bankası’ndan kredi kararı İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Teşkilat dizisinin setini bastılar Ölüm tehdidiyle haraç istediler Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
10:00
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık
09:41
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
09:27
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
09:12
Galatasaray’ın gözü Fenerbahçeli yıldızda Bedava alacaklar
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar
08:30
İran’da bir ilk Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
İran'da bir ilk! Kadınlara özel askeri eğitim merkezi açıldı
08:03
Erdoğan “Bekletmeyin“ dedi Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Erdoğan "Bekletmeyin" dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 10:20:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik krosunda dereceye girenlere madalya verildi, yarışa yaklaşık 100 kişi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android