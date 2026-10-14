Bilecik Pazaryeri'nde kurumlar arası voleybol maçı Amatör Spor Haftası'nda oynandı - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'nde kurumlar arası voleybol maçı Amatör Spor Haftası'nda oynandı

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Bilecik Pazaryeri\'nde kurumlar arası voleybol maçı Amatör Spor Haftası\'nda oynandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli voleybol maçında bir araya geldi. Pazaryeri Kaymakamı'nın da katıldığı müsabakada kurumlar arası dayanışma güçlendirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurumlar voleybol maçında buluştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinin katılımıyla voleybol maçı düzenlendi. Pazaryeri Kaymakamı'nın da katıldığı müsabaka, keyifli ve dostane bir atmosferde gerçekleştirildi. Karşılaşmada sporun birleştirici ve kaynaştırıcı yönü ön plana çıkarken, kurumlar arası dayanışma da güçlendirildi. Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle sporun hayatın bir parçası haline getirilmesi ve birlik beraberliğin güçlendirilmesi amaçlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Amatör Spor Haftası'nı farklı branşlarda düzenlediğimiz etkinliklerle kutluyoruz. Pazaryeri'nde kurumlarımızı aynı sahada buluşturan bu güzel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, herkesi sporla buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde kurumlar arası voleybol maçı Amatör Spor Haftası'nda oynandı - Son Dakika
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