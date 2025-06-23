Bilecik\'te U17 Türkiye Şampiyonası Kura Çekimi Yapıldı

Bilecik'te yarın başlayacak olan U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının kura çekimi gerçekleşti.

İstasyon Spor Salonu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdir, takım başkan ve yöneticiler katıldı. Toplam 6 takımın mücadele edeceği şampiyonada A ve B gruplarında 3'er takım mücadele edecek. Çekilen kuralar sonrasında A Grubu'ndan Bursa temsilcisi Altınsabanspor, Yalova temsilcisi Doğuşspor ve İstanbul temsilcisi Cevizli Anadolu Spor yer aldı. B Grubu'ndan ise Eskişehir temsilcisi Gençler Kulübü, İstanbul temsilcisi Gençler Gücü Spor, Bursa temsilcisi Gemlik Belediyespor yer aldı. Şampiyona yarın İstasyon Sentetik Saha'da saat 16: 30'da Altınsabanspor - Cevizli Anadolu Spor müsabakası ile başlayacak. Aynı statta saat 18: 30'da ise Gençler Kulübü - Gençler Gücü Spor müsabakası oynanacak. - BİLECİK