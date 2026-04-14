Bilecik U15 Lig\'de 16 Gol Heyecanı

Bilecik U15 Gençler Lig'inde 8'inci hafta geride kalırken, bir maçta 16 gol atıldı.

Bilecik U15 Gençler Lig'inde 8'inci hafta geride kalırken, oynanan 2 müsabakada fileler 18 kez havalandı. Ligin lideri 1299 Bilecik Kulübü kendi evinde Osmanelispor 1-1 berabere kalarak, ilk puan kaybını yaşadı. Bilecik Gençlerbirliği Spor kendi evinde Söğütspor'u 15-1 yenerek, haftaya damgası vurdu. Vitraspor ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrası 1299 Bilecik Kulübü 22, Vitraspor 18, Osmanelispor 16 puanla ilk 3 sırada yer aldı.

Ligin 9'uncu haftasında cumartesi günü İstasayon Sentetik Sahada saat 15: 30'da Bilecik Gençlerbirliği Spor-1299 Bilecik Kulübü, pazar günü Osmaneli Sentetik Sahasında saat 15: 30'da Osmanelispor-Vitraspor karşı karşıya gelecek. Söğütspor ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayılacak. - BİLECİK