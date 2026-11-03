Bilecikli 9 yaş kız yüzücüler Eskişehir'de 4x50 serbest bayrak yarışında ikinci oldu - Son Dakika
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Bilecikli 9 yaş kız yüzücüler Eskişehir'de 4x50 serbest bayrak yarışında ikinci oldu

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Bilecikli 9 yaş kız yüzücüler Eskişehir\'de 4x50 serbest bayrak yarışında ikinci oldu
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Eskişehir'deki 7-8-9 Yaş Cumhuriyet Yüzme Şampiyonası'nda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 9 yaş kız takımı 4x50 metre serbest bayrak yarışında ikinci oldu. Bireysel yarışlarda da derece alan Bilecikli yüzücüleri ve antrenör Uğur Özdemir'i İl Müdürü Ramazan Demir tebrik etti.

Bilecikli minik yüzücüler Eskişehir'de ikinci oldu

Eskişehir'de düzenlenen 7-8-9 Yaş Cumhuriyet Yüzme Şampiyonası'nda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 9 yaş kız takımı, 4x50 metre serbest bayrak yarışında ikinci oldu. Şampiyonada mücadele eden Bilecikli minik yüzücüler, bireysel yarışlarda da önemli dereceler elde etti. Dilşad Zeynep Uçak, 50 metre serbest ve 50 metre sırtüstü yarışlarında ikinci olarak iki gümüş madalya kazandı. Melisa Atak, 50 metre sırtüstü yarışında üçüncü, Defne Hüma Şakar ise 100 metre kurbağalama yarışında ikinci oldu. Ada Cicili de 50 metre kurbağalama yarışında birincilik elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Uğur Özdemir'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Ramazan DemirEskişehirGençlikBilecikSporSon Dakika

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