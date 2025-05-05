Bilecikli Genç Judo Sporcusu İkincilik Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilecikli Genç Judo Sporcusu İkincilik Elde Etti

Bilecikli Genç Judo Sporcusu İkincilik Elde Etti

Aybars Ali Akpınar, Türkiye Judo Şampiyonası'nda 60 kg kategorisinde ikinci oldu.

05.05.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli genç yetenek Aybars Ali Akpınar, Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Okul Spor Faaliyetleri kapsamında Amasya'da düzenlenen Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda, 60 kilogram kategorisinde yarışan Aybars Ali Akpınar, Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, kendisinden büyük rakipleriyle mücadele ederek kürsüye çıkmayı başardı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sporcumuzun kendinden büyük sporcularla yarışarak kürsüde yer alması ayrı bir gurur vesilesi oldu. Sporcumuzu ve antrenörümüz Mustafa Akpınar'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Akpınar, bilecik, Türkiye, Amasya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikli Genç Judo Sporcusu İkincilik Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı
Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü
Önder’in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 14:02:37. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecikli Genç Judo Sporcusu İkincilik Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.