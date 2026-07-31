Bilecikli Judocular Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Bilecikli Judocular Büyük Başarı Elde Etti

Bilecikli Judocular Büyük Başarı Elde Etti
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Bilecikli judocular, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde önemli dereceler alarak ilimizi başarıyla temsil etti.

Bilecikli judo sporcuları, elde ettikleri derecelerle Türkiye çapında önemli bir başarıya imza attı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarında Bilecik'i temsil eden sporculardan Cebrail Zaloğlu, 90 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Ahmet Altınay 66 kilogramda Türkiye üçüncülüğünü elde ederken, Berkay Yıldız ise 73 kilogram kategorisinde Türkiye beşincisi olarak organizasyonu tamamladı. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde elde edilen derecelerle Bilecikli judocular, başarılı performanslarıyla dikkat çekerken, sporcuların gösterdiği mücadele camiada memnuniyetle karşılandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarında ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. Türkiye ikincisi olan Cebrail Zaloğlu'nu, Türkiye üçüncüsü olan Ahmet Altınay'ı ve Türkiye beşincisi olan Berkay Yıldız'ı tebrik ediyorum. Sporcularımızın yetişmesinde emeği bulunan antrenörümüz Serkan Can'ı da kutluyor, final müsabakalarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikli Judocular Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika

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