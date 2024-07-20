Spor

Bilecikli Milli Judocu Ecrin Benlioğlu, Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Bilecikli Milli Judocu Ecrin Benlioğlu, Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Yıldızlar Avrupa Kupası'nda 52 kiloda Bilecik'i ve Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, milli sporcu Ecrin'i bu yolculuğunda yalnız bırakmayarak, "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yoktur" dedi. - BİLECİK