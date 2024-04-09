Bilecikli Sporcu Bronz Madalyasıyla Döndü - Son Dakika
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Bilecikli Sporcu Bronz Madalyasıyla Döndü

Bilecikli Sporcu Bronz Madalyasıyla Döndü

Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Yarı Final Taekwondo Türkiye elemelerinde Bilecikli sporcu Selen Ergün, çıktığı müsabakalarda 3'üncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Aynı zamanda Selen Ergün, Nevşehir'de yapılacak finallere katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu Selen Ergün ve antrenör Hanife Yıldız'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

09.04.2024 12:45
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Bilecikli sporcu bronz madalyası ile döndü.

Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Yarı Final Taekwondo Türkiye elemelerinde Bilecikli sporcu Selen Ergün çıktığı müsabakalarda 3'üncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda başarılı sporcu Selen Ergün Nevşehir'de yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu Selen Ergün ve antrenör Hanife Yıldız'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecikli Sporcu Bronz Madalyasıyla Döndü - Son Dakika

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