Bilecikli Sporcu Hayriye Nur Arı, Akdeniz U23 Atletizm Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

Spor

Bilecikli sporcu Hayriye Nur Arı, Akdeniz U23 Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Hayriye Nur Arı, 12 Akdeniz ülkesinin katılımıyla Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Akdeniz U23 Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama branşında altın madalya kazanarak tarih yazdı. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Arı, etkileyici atlayışlarıyla rakiplerini geride bırakmayı başararak, zirveye çıktı. Binlerce sporseverin nefeslerini tutarak izlediği final yarışmasında, kendine olan güveni, azmi ve kararlılığı ile piste çıkan Bilecikli sporcu, nefes kesen bir performans sergileyerek atlayışlarını ustalıkla gerçekleştirdi ve büyük bir zafer elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yayınladığı tebrik mesajında, "Ulusal ve uluslararası düzeyde sporcularımız her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızın madalya elde etmesinden mutluluk duyuyoruz. Bizlere ve tüm Türkiye'ye bu gururu yaşatan sporcumuz Hayriye Nur Arı'yı, antrenörümüz Mert Moralı'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK