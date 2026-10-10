Bilecikli taekwondocu Göçen, Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine davet edildi

Bilecikli sporcu Duru Sükeyna Göçen, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine davet edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" projesi kapsamında 3 yıl önce taekwondoya kazandırılan Bilecikli sporcu Duru Sükeyna Göçen'den sevindirici haber geldi. Göçen, Batı Grubu Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası Elemelerinde elde ettiği dereceyle Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine davet edildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Emeği geçen antrenörümüz Mesur Düş'ü ve sporcumuz Duru Sükeyna Göçen tebrik ediyor, Milli Takım Seçmelerinde başarılar diliyorum" dedi.