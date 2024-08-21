Binali Yıldırım Stadyumu 2. Lig standartlarına uygun hale getirilecek

Spor

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ın adını taşıyan, Aydın'ın Efeler ilçesindeki stadyumun, 2. Lig standartlarına uygun hale getirilmesi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düğmeye basıldığı öğrenildi.

Modern futbolun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden inşa edilecek olan bu önemli tesis için 48 milyon 250 bin TL'lik bir ödenek ayrıldı. Proje ihalesinin yapılmasının ardından, stadyumda kapsamlı yenileme çalışmaları başlayacak. Bu yatırım sayesinde, Binali Yıldırım Stadyumu, profesyonel futbol maçlarına ev sahipliği yapabilecek seviyeye çıkarılacak. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adnan Menderes Stadyumu'nun ardından yaşanan stadyum sorunu da böylece ortadan kalkacak. Hem üniversite öğrencilerine hem de Aydın halkına yüksek standartlarda spor etkinlikleri sunacak bu yeni tesis, şehrin spor yaşamına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Kapsamlı bir onarım sürecine girecek olan Binali Yıldırım Stadyumu için hazırlanan proje kapsamında yapılan çalışmalarda atletizm pistindeki zemin yenilenecek ve futbol sahasının altyapısıyla birlikte hazır çim kalıpları kullanılarak yenilenmesi sağlanacak. Ayrıca, misafir takımlar için 500 seyirci kapasiteli çelik tribün yapılacak, stadyum aydınlatması tamamlanacak ve kale arkası tel örgüleri yenilenecek. Bunlara ek olarak, salon içerisindeki sentetik kaplama yenilenecek, yeni bir skorboard alınıp montajı yapılacak, kuzey kale arkasına 6 metre yüksekliğinde rüzgar koruyucu panel eklenecek. Kamera sistemi, tribün aydınlatma, anons sistemi, yönlendirme tabelaları, güvenlik bariyerleri ve sağlık odası gibi unsurlar da stadyuma eklenecek. Soyunma odaları düzenlenecek, basın masası ve protokol alanı yenilenecek, koltuklar değiştirilecek. Tribün yanına 4 adet portatif tuvalet konulacak ve altyapı çalışmaları yapılacak. Ayrıca, biri tesis amiri ve personelin kullanımına yönelik olmak üzere toplam 3 adet konteyner stadyum alanına yerleştirilecek. Öte yandan, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nun Ankara'da yaptıkları girişimler sayesinde Binali Yıldırım Stadyumu'nun yenilenmesi için ödenek çıktığı bildirildi. - AYDIN