Üye Girişi
Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli'de başladı - Son Dakika

Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli'de başladı

17.01.2022 14:57

- Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli'de başladı İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liselerarası Satranç Turnuvası; Sultanbeyli Belediye Spor Salonu'nda binden fazla sporcunun katılımıyla başladı.

- Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli'de başladı

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liselerarası Satranç Turnuvası; Sultanbeyli Belediye Spor Salonu'nda binden fazla sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva öncesinde 'Dünya Satranç Şampiyonu' ve aynı zamanda Sultanbeyli Belediyesi sporcusu Shageldi (Şah Geldi), 20 öğrenciyle gösteri müsabakası yaptı, bir sporcuyla da gözleri bağlı şekilde satranç oynadı.

Sultanbeyli, turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Satranç alanında Türkiye'nin en aktif ilçelerinden biri olan Sultanbeyli, hem sporcu sayısı hem de düzenlenen organizasyonlarla dikkat çekiyor. Sultanbeyli Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liselerarası Satranç Turnuvası; Belediye Spor Salonu'nda gerçekleşiyor. Dünya Satranç Şampiyonu Shageldi'nin katılımıyla keyifli bir mücadele yaşandı. Geldi, büyük organizasyon öncesinde aynı anda 20 rakibiyle gösteri maçı yaptı, sonrasında ise gözleri kapalı şekilde başka bir sporcuyla satranç oynadı.

Satranç turnuvası 4 gün boyunca devam edecek

17-20 Ocak tarihleri arasında sürecek olan İstanbul Anadolu Yakası Ortaokul ve Liselerarası Satranç Turnuvası'nda, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki tüm okullardan satranç alanında iyi düzeyde, profesyonel sporcular yarışacak. Binden fazla sporcu, iki bine yakın veli, beş yüz öğretmen ve antrenörün katılım sağlayacağı bu büyük organizasyona yine Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliği yapacak. Dereceye giren okullar, sporcular ve antrenörleri ödüllendirilecek; kupa ve madalya takdim edilecek.

Organizasyon hakkında değerlendirme yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "İlçemizin her alanda olduğu gibi spor alanında da en iyisi olmasını amaçlıyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak değerlerine bağlı, sporla, bilimle yetişen, yarınlara güçlü şekilde hazırlanan nesiller yetiştirme idealimiz var. Bu idealimiz doğrultusunda gençlerimizi merkeze alan çalışmalarımızı hızla hayata geçiriyor; değerli birçok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimizi yarınlara daha iyi hazırlamak, ülkemize ve milletimize faydalı olmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan birçok branşta faaliyetlerine devam eden Sultanbeyli Belediyespor'umuz da her alanda büyük başarılar elde ediyor. Gerek altyapıda gerek A-Takım düzeyinde hedeflerimize ulaşabilmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bugün de satranç alanında çok iyi düzeyde yüzlerce sporcumuz birbiriyle yarıştı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin keyifle vakit geçireceği çalışmalar üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Dünya şampiyonu Shageldi, satranç oynamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Satranç oynamaktan, buradaki arkadaşlarla olmaktan çok mutluyum. İnşallah ülkemizi bu alanda daha iyi temsil edeceğiz. Herkes dünya şampiyonu olabilir, çalışmak önemli" cümlelerine yer verdi.

Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli'de başladı
Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli'de başladı
Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli'de başladı
Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli'de başladı
Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli'de başladı

YORUMLAR
500

Sultanbeyli Belediyesi, Satranç Turnuvası, Anadolu Yakası, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli'de başladı - Son Dakika Spor


Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı         
18:00
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:58 Hastalarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi
17:42 Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
16:58 İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 18:08:46. #1.13#
SON DAKİKA: Binden fazla sporcunun katıldığı satranç turnuvası Sultanbeyli'de başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement