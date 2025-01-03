Bingöl\'de GençLig Finali Tamamlandı

Spor

Bingöl'de 'GençLig' Liseler Arası Futbol Turnuvası finali gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörlüğü ve Spor Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası, kentteki 37 okulun katılımıyla yapıldı.

TÜGVA Bingöl İl Temsilciliğince organize edilen müsabakalarda Bilim Teknik Koleji takımı ile Genç İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi finale kaldı.

Saray Mahallesi'ndeki bir halı sahada yapılan maçta, Bilim Teknik Koleji takımı rakibini 3-2 yenerek şampiyon olmayı başardı.

Bilim Teknik Koleji takımı, bölge finalinde kenti temsil edecek.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, öğrencileri tebrik ederek kupa ve madalyalarını verdi.

Programa, Vali Yardımcısı Uğur Tutkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve TÜGVA Bingöl Temsilcisi İsmail Bukan da katıldı.