Bingöl\'de Rafting Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Murat Nehri üzerinde düzenlenen rafting yarışları, slalom müsabakalarının tamamlanmasıyla sona erdi. Organizasyona 10 ilden 400 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genç Kaymakamlığı ve Türkiye Kano Federasyonu koordinasyonunda 8 Mayıs'ta başlayan Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası, slalom müsabakalarının tamamlanmasının ardından sona erdi. Organizasyonda 10 ilden toplam 77 takım ve 400 sporcu mücadele etti. Sporcular, Murat Nehri üzerindeki zorlu parkurda derece elde edebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmalar sonunda karma kategoride Rize Güneysu Spor Lisesi birinci, Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Giresun Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Bingöl Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Erkekler kategorisinde Rize Güneysu Spor Lisesi birinciliği elde ederken, Tunceli Spor Lisesi ikinci, Rize Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Bingöl Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı.

Kızlar kategorisinde ise Giresun Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Rize Güneysu Spor Lisesi ikinci, Tunceli Spor Lisesi üçüncü ve Düzce Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları; Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Genç Belediye Başkan Vekili Çerkez Gökçe, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tuncel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Sinan Sert ile Türkiye Kano Federasyonu temsilcisi Serhat Yıldız tarafından verildi.