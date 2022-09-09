Bingöl spor haberleri... Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile Redmond ilk idmanlarına çıktılar

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

- İstanbul