Bingöl spor haberleri... Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile Redmond ilk idmanlarına çıktılar - Son Dakika
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Bingöl spor haberleri... Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile Redmond ilk idmanlarına çıktılar

09.09.2022 14:28
Bingöl spor haberleri... Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile Redmond ilk idmanlarına çıktılar

Gelen Bingöl haberlerine göre Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Bu arada yeni transferler Tayfur Bingöl ile Nathan Redmond, Siyah-beyazlı takımdaki ilk antrenmanlarına çıktılar.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Tayfur Bingöl, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bingöl spor haberleri... Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile Redmond ilk idmanlarına çıktılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl spor haberleri... Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile Redmond ilk idmanlarına çıktılar - Son Dakika
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