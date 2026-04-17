Bioderma Pro Beach Tour Alanya Şampiyonası Başladı

Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Alanya Grand Slam Şampiyonası Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Uluslararası Voleybol Federasyonu, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen turnuvada 64 takım ve 128 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonda karşılaşmalar, kadınlar ve erkeklerde Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki 4 sahada yapılıyor.

Şampiyona, 19 Nisan'daki final maçlarıyla sona erecek.