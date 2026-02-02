Bir anda saldırdılar! Maça giden Felipe Melo\'ya büyük şok

Brezilya Süper Kupası finalinde Corinthians, Flamengo'yu 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, tribünlerde yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti. Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'ya yönelik saldırı girişimi büyük tepki çekti.

CORINTHIANS KUPAYA UZANDI

Mane Garrincha Stadyumu'nda oynanan finalde Corinthians, 26. dakikada Gabriel Paulista'nın golüyle öne geçti. Flamengo, 45. dakikada Carrascal'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi sürdürdü. Ev sahibi ekip, 90+7. dakikada Yuri Alberto'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı kazandı.

ESKİ FLAMENGOLU MELO'YA TEPKİ

Geçtiğimiz yıl futbol kariyerini noktalayan Felipe Melo, final maçını tribünden takip etti. Futbola Flamengo'da başlayan Melo, karşılaşma sırasında Corinthians taraftarlarının hedefi oldu. Tribünde tansiyon kısa sürede yükseldi.

TİŞÖRTÜNÜ ÇEKTİLER, GERGİNLİK BÜYÜDÜ

Güvenlik eşliğinde tribündeki yerine ilerleyen Felipe Melo ile bazı taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Gerginlik sırasında bir Corinthians taraftarı Melo'nun tişörtünü çekti. Brezilyalı futbolcunun sinirlendiği, taraftarın üzerine yürümek istediği anlar kameralara yansıdı. Güvenlik güçleri ve araya girenler olayların büyümesini engelledi.

PAULISTA ŞAMPİYONLUĞU GÖZYAŞLARIYLA KUTLADI

Maçın ardından konuşan Gabriel Paulista, duygusal anlar yaşadı. Paulista, "Bu formayı giymeyi her zaman hayal ettim. Avrupa'da uzun yıllar oynadım ama bu hayalim hiç bitmedi. Bir finalde ilk golü atmak ve Corinthians'a kupayı kazandırmak benim için tarifsiz. Açıkçası bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.