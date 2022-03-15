Bir devir kapandı! Manchester United'ın stadı tarih oluyor - Son Dakika

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Manchester United, taraftarın maç deneyimi iyileştirmek adına Old Trafford stadını modernleştirmeyi planlıyor. GOAL'ün haberine göre, İngiliz kulüp tarihte birçok finale ev sahipliği yapan Old Trafford'u kapsamlı olarak yenileme çalışması yapmak istiyor.

ŞİRKETLER KAPIDA BEKLİYOR

Aynı yere yeni bir stadyum inşa edilmesi henüz sadece fikir aşamasında olsa da United yönetimi tüm ihtimalleri değerlendirmeye kararlı gözüküyor. Old Trafford'un yenileme çalışmaları için henüz bir şirketle anlaşılmadı ancak çok sayıda şirketin çeşitli tekliflerle kulübün kapısını çaldığı belirtildi.

TARAFTARA SORULACAK

Kulüp yönetimi takımın iç saha maçlarını Old Trafford'da oynamasına izin verecek bir şekilde yenileme çalışmasına öncelik veriyor. Kırmızı Şeytanlar, bir şirketle anlaşmadan önce taraftarlarının da düşüncelerine başvuracak.

"ŞARTLARI İYİLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Manchester United yöneticisi Collete Roche, geçtiğimiz aylarda, "Old Trafford'un modernleştirilmesi için bir plan oluşturmaya çalışıyoruz.Mimarlık, mühendislik, inşaat, modelleme, ulaşım, güvenlik ve daha birçok farklı alanda çalışan şirketle görüşmeler gerçekleştirdik. Bu aşamada vizyonumuzu ve hedeflerimizi belirleyeceğiz" demişti.