Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

27.07.2022 19:59

Trabzonspor forması altında sergilediği performansla unutulmazlar arasında giren İbrahim Yattara, 42 yaşında yeşil sahalara geri döndü. Gineli oyuncu, Amatör Lig ekiplerinden Ortaköyspor'a transfer oldu.

Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Ortaköyspor, Trabzonspor'un eski yıldız oyuncularından İbrahim Yattara'yı transfer etti.

"TRİBÜNLERİMİZİN DOLACAĞINA İNANIYORUZ"

Kulüp başkanı Hüseyin Uçar, AA muhabirine, Yattara ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını söyledi. Yattara'nın sadece takıma ve lige değil tüm Muğla'ya renk katacağına inandıklarını aktaran Uçar, "Yattara'nın da katkılarıyla inşallah bu yıl şampiyon olacağız. Bu yıl özellikle iç sahada tribünlerimizin dolacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"FUTBOLA RENK KATMAYA GELİYORUZ"

Öte yandan, kulüp yöneticilerinin paylaştığı videoda Yattara, "Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Yattara. Bekle Muğla. Ortaköyspor'a, futbola renk katmaya geliyoruz. Ortaköyspor'u izlemeye devam edin. Seviyorum sizi. İşte bu. Beklemede kal." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil sahalara geri dönen İbrahim Yattara, Amatör Lig ekibi Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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