Bir şampiyonun düşüşü: Bursaspor

Dilek Atlı/ Bursa

Kuruluşunun 60'ıncı yılını kutlamaya hazırlanan Bursa spor, 2022-23 sezonunda tarihinde ilk defa TFF 2. Lig'inde mücadele vermenin burukluğunu yaşıyor. Pek çok taraftara göre bunda Bursa Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının payı büyük.

2009-10 sezonunda Trabzonspor'un ardından Süper Lig Şampiyonu olmayı başaran ilk Anadolu takımı ünvanına sahip Yeşil Timsah, geçtiğimiz sezon Türkiye futbol tarihinde bir başka ilke imza atarak şampiyonluktan kümeye düşen kulüp olmuştu.

Birçok taraftara göre, 2015-16 sezonunda Bursa Atatürk Stadyumu'nun eski AKP'li Belediye Başkanı Recep Altepe'nin girişimleriyle yıkılıp Bursaspor'un maçlarının Timsah Arena Stadyumu (Bursa Büyükşehir Stadyumu)'nda oynamaya başlaması eski şampiyonun düşüş grafiğinin hızlanmasına neden oldu.

Öte yandan spor yazarları ve araştırmacılar, kentlilik bilinciyle kenetlenmenin adresi kabul edilen Bursa Atatürk Stadyumu'nun aynı yerinde yeniden inşa edilip Yeşil Timsah'ın yuvasına dönmediği sürece Süper Lig'in bir hayal olarak mazide kalacağını iddia ediyorlar.