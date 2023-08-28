Bir zamanlar taraftarın sevgilisi olan Crespo, Fenerbahçe ile yolları ayırıyor! Yeni adresi Genoa

İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle Fenerbahçe'de artık forma şansı bulamayan Miguel Crespo'nun sarı-lacivertli takımdan ayrılığı an meselesi. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Portekizli futbolcunun yeni durağı Genoa olacak.

HAFTA İÇİ İTALYA'YA GİDECEK

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Portekizli futbolcu bu hafta içi İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından Genoa'ya imza atacak.

10 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Miguel Crespo, Fenerbahçe kariyerinde toplam 64 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.