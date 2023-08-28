İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle Fenerbahçe'de artık forma şansı bulamayan Miguel Crespo'nun sarı-lacivertli takımdan ayrılığı an meselesi. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Portekizli futbolcunun yeni durağı Genoa olacak.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Portekizli futbolcu bu hafta içi İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından Genoa'ya imza atacak.
Miguel Crespo, Fenerbahçe kariyerinde toplam 64 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Bir zamanlar taraftarın sevgilisi olan Crespo, Fenerbahçe ile yolları ayırıyor! Yeni adresi Genoa - Son Dakika