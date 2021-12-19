Bitexen Adana İdmanyurduspor - Trabzonspor: 2-1

STAT: Muharrem Gülergin
HAKEMLER: Berat Buğra Çelik, Perihan Ece, Çiğdem ÇekiçBİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR: Portnova - Umeugochukwu, Reine, Mawete,Peka, Kasaj, Başak, İrem, Dilek,Şefika (Dk.87 Tuana), HandeTRABZONSPOR: Göknur - Şule, Kong, Bella, Setora (Dk.72 Rabia), İrem, Ayşe, Nevcan (Dk.80 Damla), Arife (Dk.86 Yaren), Zaripova, DianeGOLLER: Dk.52 Kasaj (P), Dk.70 Dilek (Bitexen Adana İdmanyurduspor) - Dk.31 Bella (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Umeugochukwu, Başak (Bitexen Adana İdmanyurduspor) - Ayşe, Arife (Trabzonspor)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B grubu 1'inci hafta karşılaşmasında Bitexen Adana İdmanyurduspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2'nci yarı attığı gollerle 2-1 yenerek lige 3 puanla başladı.
Kaynak: DHA
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