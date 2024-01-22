Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak'ta oynayacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanında, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, yenilenme antrenmanı yaptı.
Diğer oyuncular, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika