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Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ilk 11'de yer alan futbolcular yenilenme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular taktiksel çalışmalara katıldı. Antalyaspor, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
22.01.2024 - 20:01,
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak'ta oynayacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanında, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, yenilenme antrenmanı yaptı.

Diğer oyuncular, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA
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