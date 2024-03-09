Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir'e son dakika golüyle mağlup oldu - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir'e son dakika golüyle mağlup oldu

Bitexen Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrası yaptığı açıklamada, son dakika golüyle gelen mağlubiyetten üzgün olduklarını belirtti. Yalçın, takımın iyi mücadele ettiğini ve önümüzdeki hafta oynayacakları maça hazırlanacaklarını söyledi.

09.03.2024 21:45  Güncelleme: 21:49
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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, son dakika golüyle gelen mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Çok dengeli giden bir müsabaka diyebilirim. İlk yarı karşılıklı pozisyonlarla geçti, ikinci yarı çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum ama iyi mücadele ettik, rakibi karşılamayı başardık. Son saniyede gelen gol, futbolda böyle şans golleri olabiliyor maalesef. Söylenecek bir şey yok. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama haftalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir'e son dakika golüyle mağlup oldu - Son Dakika

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