Bitexen Antalyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır

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Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Pendikspor karşılaşması öncesi son antrenmanında, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktik çalıştı.
İdmanın ardından kampa giren Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.
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