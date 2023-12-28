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Bitexen Giresunspor, devre arası kampını Antalya'da yapacak - Son Dakika
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Bitexen Giresunspor, devre arası kampını Antalya'da yapacak

Trendyol 1. Lig takımlarından Bitexen Giresunspor, devre arası hazırlık kampını Antalya'da gerçekleştirecek. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, takımın 30 Aralık Cumartesi günü Antalya'da toplanarak kamp çalışmalarına başlayacağı ve 13 Ocak 2024 Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Bodrumspor maçının ardından Giresun'a döneceği belirtildi.

Bitexen Giresunspor, devre arası kampını Antalya\'da yapacak
28.12.2023 - 16:19,  Güncelleme: 16:21
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, devre arası hazırlık kampını Antalya'da gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin 30 Aralık Cumartesi günü Antalya'da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, takımın ligin 18. haftasında 13 Ocak 2024 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bodrumspor müsabakasının ardından Giresun'a döneceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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