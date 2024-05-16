Bitlis'te Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Edirne'den gelen öğrenciler misafir edildi - Son Dakika
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Bitlis'te Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Edirne'den gelen öğrenciler misafir edildi

Bitlis\'te Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Edirne\'den gelen öğrenciler misafir edildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Edirne Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden gelen 12 öğrenci ve 2 öğretmen, Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından misafir edildi. Ziyarette Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, misafir grubunu kabul etti. Kaymakam Uzun, öğrencilere ilçenin tarihi ve kültürel yerleri hakkında bilgiler verdi ve hatıra fotoğrafı çektirerek hediyeler verdi.

16.05.2024 14:39
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" kapsamında Edirne Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesinde gelen 12 öğrenci ve 2 öğretmen, Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından misafir edildi.

Ziyaret kapsamında Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan misafir grubu kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Uzun, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'nın ülkemizin farklı coğrafyalarından öğrencileri bir araya getirerek kaynaşma, tarihi ve kültürel zenginliklerimizi paylaşma ve yerinde görme fırsatı sunduğunu dile getirirdi. Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, misafir öğrencilere ilçenin tarihi ve kültürel yerleri ile eğitim faaliyetlerine dair bilgiler verdi.

Kaymakam Uzun, ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek onlara çeşitli hediyeler verdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bitlis'te Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Edirne'den gelen öğrenciler misafir edildi - Son Dakika

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