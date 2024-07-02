Bitlisli Sporcu İbrahim Kaplan Türkiye Badminton Şampiyonası'nda 8. olarak Milli Takıma Girdi - Son Dakika
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Bitlisli Sporcu İbrahim Kaplan Türkiye Badminton Şampiyonası'nda 8. olarak Milli Takıma Girdi

Çorum'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Türkiye 8.'si olan Bitlisli sporcu İbrahim Kaplan, milli takıma girmeye hak kazandı. 9-11 yaş altı kategorisinde yarışan Kaplan, İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

02.07.2024 17:44
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Çorum'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Türkiye 8.'si olan Bitlisli sporcu İbrahim Kaplan, milli takıma girmeye hak kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen 9-11 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Hizanlı sporcu İbrahim Kaplan Türkiye 8.'si olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Türkiye geneli 39 il ve 136 kulüpten 509 sporcunun katıldığı şampiyonada 11 yaş altı çift erkekler kategorisinde Türkiye 8.'si olan ve milli takıma girmeyi hak kazanan, Hizan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan İbrahim Kaplan, 11-14 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen İstanbul Open Youth U11 Uluslararası Badminton Turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hizan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, "Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzde kısa sürede emek veren sporcumuz İbrahim Kaplan'ı öncelikle tebrik ediyorum. İlçemize büyük bir başarı kazandırarak Türkiye şampiyonasına katılacak. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bitlisli Sporcu İbrahim Kaplan Türkiye Badminton Şampiyonası'nda 8. olarak Milli Takıma Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlisli Sporcu İbrahim Kaplan Türkiye Badminton Şampiyonası'nda 8. olarak Milli Takıma Girdi - Son Dakika
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